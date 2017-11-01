Правоохранители задержали фигуранта опасной группировки

Правоохранители задержали в Одессе очередного фигуранта группы преступников, которые представлялись сотрудниками СБУ и грабили иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Следствием установлено, что все члены группировки входили в состав одной из патриотических организации города.

«Днем они на различных акциях демонстрировали свою активную гражданскую позицию, а ночью превращались в беспощадных разбойников. На их счету два разбойных нападения», – рассказали в полиции.

Правоохранители сообщили о подозрении очередному фигуранту по вышеуказанному делу. Его подозревают в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.5 ст.27 – «Виды соучастников» и ч.2 ст.187 – «Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц».

Мужчина выполнял роль водителя. Пока его подельники совершали преступление, он находился за рулем своего автомобиля и наблюдал за их действиями.