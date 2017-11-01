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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одессе снова «минировали» суд

Категория: Новости


На сей раз, речь идет о здании Аппеляционного Хозяйственного суда, расположенного на проспекте Шевченко,29.

Телефонный анонимный сигнал о том, что там заложено взрывное устройство, поступил по линии «102» около половины первого дня.

На место незамедлительно выехали правоохранители, взрывотехники и кинологи. Они эвакуировали посетителей суда и организовали проверку здания и прилегающей территории.

Официальной информации о результатах проверки пока нет, однако по неофициальной информации, никакого взрывного устройства не найдено.

Следовательно, речь идет об очередном проявлении «телефонного хулиганства».

Которые , в подавляющей большинстве случаев,  к сожалению, остаются безнаказанными.

 



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