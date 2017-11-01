В Одессе снова «минировали» суд

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
На сей раз, речь идет о здании Аппеляционного Хозяйственного суда, расположенного на проспекте Шевченко,29.
Телефонный анонимный сигнал о том, что там заложено взрывное устройство, поступил по линии «102» около половины первого дня.
На место незамедлительно выехали правоохранители, взрывотехники и кинологи. Они эвакуировали посетителей суда и организовали проверку здания и прилегающей территории.
Официальной информации о результатах проверки пока нет, однако по неофициальной информации, никакого взрывного устройства не найдено.
Следовательно, речь идет об очередном проявлении «телефонного хулиганства».
Которые , в подавляющей большинстве случаев, к сожалению, остаются безнаказанными.