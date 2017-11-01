В ДТП в Черноморске . Пострадал ребенок

Происшествие произошло на выезде из Черноморска.

Там, по данным ГУНП автомобиль «Мерседес» врезался в грузовик «Ниссан». В результате серьезные травмы получил находившийся в салоне автомобиля шестилетний ребенок.

Причем чтобы извлечь его и водителя автомобиля из искореженного кузова, пришлось привлекать спасателей, которые буквально разрезали салон.

Проводится расследование. Согласно предварительной информации, виновником , вероятно, стал именно водитель «Мерседеса», который не рассчитал скоростной режим и не справился с управлением .