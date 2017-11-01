Возмущенные одесситы перекрыли движение по улице Грушевского

Несколько десятков человек непрерывно ходили по пешеходному переходу, блокируя движение транспорта.

Как выяснилось, в акции участвуют жители нескольких домов по улице Парковой, где до сих пор нет отопления. В этом жили обвиняют компанию «Метасрой», которая должна обеспечивать их дома теплом но не делает этого. Причиной стали якобы имеющиеся колоссальные долги, на наличие которых ссылается руководство компании.

Перекрытие улицы продолжалось более двух часов. Полиции пришлось обеспечить перенаправку транспорта на соседние улицы, а вот движение троллейбусного маршрута №8 было остановлено.

Только после приезда на место первого вице-мэра Анатолия Орловского и обещания , что в ситуации разберутся городские власти, движение по улице Грушевского было восстановлено.

Будет ли возбуждено административное производство в отношении участников перекрытия улицы, полиция пока не сообщает.