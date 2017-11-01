Первый - пошел. В смысле, сел.

Приморский районный суд отправил в СИЗО без права выхода под залог одного из т.н. «национал-активистов» Демьяна Гангула.

Такое решение принято в рамках расследования уголовных дел, связанных с беспорядками и столкновениями с полицией в городском саду.

Отметим, что по неофициальной информации, по этом делу проходят еще несколько «активистов». В том числе, и бывший «главный правосек» Сергей Стерненко.

Впрочем, информации о задержании еще кого-либо в рамках данного расследования пока нет.

Отметим, что защита Демьяна Гангула заявила, что будет обжаловать решение суда в аппеляции.

Напомним, что по данным ГУНП, в ходе потасовок в Горсаду пострадало двадцать правоохранителей. Включая и начальника ГУНП Дмитрий Головина, которому камнем разбили голову.