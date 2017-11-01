С директорской деспотией в одесских школах покончено?

Отныне директоров одесских школ будут не назначать, а выбрать .На специальных конкурсах.

Такое решение подготовила профильная комиссия городского совета.

Согласно ему будет создана специальная конкурсная комиссия в составе чиновников. Депутатов и общественников.

Теперь в том случае, если на конкурсе победит «новый человек», то он сможет руководить учебным учреждением только два года. После этого ему придется пройти новый конкурс. На сей раз - на шесть лет. По окончании этого срока он должен оставить долженность, каких бы высоких результатов он ни достиг.

Если же победит тот человек, который уже руководил школой ранее, то он сможет быть на должности два раза по шесть лет. С обязательным прохождением конкурса после первой шестилетки!

Таким образом, депутаты не допустить, чтобы директор воспринимал руководимое им учебное учреждение, как свою вотчину! Впрочем, подобные ограничительные меры практиковали уже неоднократно. Еще со времен Римской империи. Но возложенных надежд они, по большому счету, так и не оправдали.

Отметим, что на комиссии были названы первые школы, где новое правило может быть введено.- это средние школы №61 и №113.

Отметим, однако, что для реализации этого начинания его должны вначале поддержать депутаты городского совета.

В случае продолжительного результата предстоит сформировать саму конкурсную комиссию.

А как показывает практика, это процесс может затянуться на неопределенный срок.