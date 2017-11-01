В Одесской области снова стреляли…

Правда, на сей раз – из травмата.

Инцидент произошел накануне в Белгороде-Днестровском.

Там в результате выяснения отношений между двумя группами людей один из конфликтующих несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Нанеся тому раны в области живота, плеча и головы.

Несмотря на то, что стрелок скрылся с места конфликта. Он вскоре был задержан.

Начато уголовное производство по статье 296(хулиганство).

В отношении обвиняемого принята мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.