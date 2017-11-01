В Одесской области снова стреляли…

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Правда, на сей раз – из травмата.
Инцидент произошел накануне в Белгороде-Днестровском.
Там в результате выяснения отношений между двумя группами людей один из конфликтующих несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Нанеся тому раны в области живота, плеча и головы.
Несмотря на то, что стрелок скрылся с места конфликта. Он вскоре был задержан.
Начато уголовное производство по статье 296(хулиганство).
В отношении обвиняемого принята мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.