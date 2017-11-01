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Сегодня, 13:00

В пожаре пострадала пенсионерка

Категория: Новости

В пожаре пострадала пенсионерка

23 ноября в 15:48 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Артиллерийская.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире на первом этаже. В течение получаса пожар был ликвидирован.

Во время тушения пожара работники ГСЧС спасли хозяйку квартиры, 1959 г. р. Женщину с диагнозом ожоги 3-й степени левого тазобедренного сустава и бедра, 10% поверхности тела госпитализировали в ожоговый центр городской клинической больницы. Состояние здоровья средней тяжести.

Причина пожара устанавливается.



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