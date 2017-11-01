На Прохоровской насмерть замерз мужчина

В Одессе в дворике на Прохоровской, 26 умер беспомощный дворник, которого накануне сотрудники ЖКС «Хмельницкий» выгнали из подвального помещения, где мужчина жил. По предварительным данным, он нелегально работал в жэке дворником в обмен на возможность жить в подвальном помещении в самом конце двора, однако совсем недавно он получил травму ног, из-за чего почти совсем потерял возможность самостоятельно передвигаться.

«Саша был спокойным и смирным человеком, исправно убирал во дворе, ну, как и многие, мог выпить, но алкоголиком не был. Когда он повредил ноги и не смог убирать, из жэка на него начали давить: мол, выметайся из помещения. 22 ноября они его выкинули из этого подвала и заварили дверь. Идти ему было некуда, день он перекантовался во дворе, а на ночь мы помогли ему спуститься туда, в подвал, к заваренной двери. Утром его нашли мертвым. Сейчас похолодало, наверное, замерз», рассказал один из местных жителей.

На место были вызваны сотрудники полиции, которые ехать не совсем спешили, и медики. Спустя некоторое время тело забрали в морг. Тогда журналисты двинулись в ЖКС «Хмельницкий», чтобы выяснить, как так получилось, что беспомощного человека выгнали из его жилища. Выяснилось, что начальника на месте не было, однако комментарий по этому поводу дала его бойкая сотрудница.

«Кто ж вам скажет, что это за человек, если вы даже его фамилии не знаете? Тем более, что он работал нелегально. Сколько их таких есть, сами же жильцы жалуются, пишут, чтобы их выселили. Мы попросту не имеем права селить в помещении нелегального сотрудника. Это просто невозможно!» — заявила женщина. В результате дело так и осталось никому ненужным, а виновники так и не были наказаны. Источник: Ведомости-Украина