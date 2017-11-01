В Беляевском районе задержали иностранцев, которые напали на мужчину и ограбили его. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области. Правоохранители выяснили, что мужчины на «Subaru» въехали в автомобиль «Таврия», а затем избили и ограбили его водителя. Иностранцы отобрали у него 80 тыс грн, телефон, планшет и документы. Сотрудники прокуратуры объявили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) 4 иностранцам. Досудебное расследование продолжается.