Правоохранители задержали иностранцев, которые похитили 17-летнего парня

Так, трое иностранцев, прибывших в Одессу на учебу, решили получить «дополнительный доход». Злоумышленники, находясь на стоянке одного из торгово-развлекательных центров, применили физическую силу и затолкали 17-летнего одессита в автомобиль, после чего скрылись с места происшествия. Также преступники завладели его мобильными телефонами, денежными средствами и золотыми изделиями, которые на тот момент были при нем.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Затем злоумышленники спрятали похищенного парня в квартире, связав и заклеив ему рот скотчем. После этого они позвонили его отцу и потребовали деньги в обмен на свободу сына. В случае отказа платить, преступники угрожали убить парня.

Отец собрал необходимую сумму и передал ее похитителям, которые отпустили сына. Только после этого потерпевшие отважились обратиться к правоохранителям.

Сотрудникам полиции удалось моментально выйти на след преступников, задержав их. У них были изъяты вещественные доказательства, которые указывали на причастность каждого из них к совершению преступления.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.187, ст.146 и ст.189 Уголовного кодекса Украины.



