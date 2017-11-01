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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одесские таможенники выявили безакцизные сигареты

Категория: Новости

В рамках операции «Рубеж - 2017» одесские таможенники совместно с представителями СБУ в Одесской области обнаружили 16 коробов сигарет «MINSK super slims» без акцизных марок.

Рядом с отделением одного из почтовых операторов в багажном отсеке автомобиля правоохранители выявили табачную продукцию белорусского производства в ассортименте.

За рулем автомобиля находился гражданин Украины. Он не смог предъявить ни сопроводительных документов, ни акцизных марок на сигареты.

Рыночная стоимость 9 000 пачек сигарет составляет 96 тыс грн, сообщает пресс-служба ДФС Украины в Одесской области.

Табачные изделия изъятые. Согласно ст.484 Таможенного кодекса Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил.



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