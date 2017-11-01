На выходных в Одессе потеплеет

Согласно прогнозам синоптиков ближайшие выходные порадуют одесситов относительно теплой погодой. Так, 25 ноября днем температура воздуха составит 7-9 градусов тепла, без осадков, а 26 числа воздух прогреется до 10 градусов днем, и 5 градусов – ночью.

При этом осадков в выходные не ожидается, лишь переменная облачность, и ветер 9-14 м/сек.

Уже в понедельник, 27 ноября, погода немного ухудшится. При средней температуре днем 7-8 градусов, местами возможны дожди. 28 ноября целый день также будет идти дождь, ночью – сильный, а температура воздуха составит ночью 2-7 градусов тепла, а днем потеплеет до 11 градусов.