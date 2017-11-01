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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Одесской области задержали юношу, который ограбил посетителя кафе

Категория: Новости

В Подольске полицейские задержали 17-летнего юношу, который ограбил посетителя кафе.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, 35-летний житель Балты отдыхал в кафе, в какой-то момент между ним и подозреваемым завязался конфликт. Словесная перепалка переросла в драку на улице. После драки пострадавший понял, что у него пропал мобильный телефон.

Полицейские отсмотрели запись с камеры наружного наблюдение и установили личность нападавшего, им оказался 17-летний юноша, который уже неоднократно попадал в поле зрения ювенальной превенции. Нападавшего пригласили в отделение полиции, где он сознался, что во время драки выхватил мобильный телефон из кармана оппонента. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) УК Украины.



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