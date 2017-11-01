Все украинские порты соединит общая автодорога

Причем не асфальтовая, а бетонная.

Такой грандиозный проект презентовало Министерство инфраструктуры.

Как рассказал в интервью изданию «Дело» заместитель министра Виктор Довгань «…дорога соединит все порты Украины —от Рени до Мариуполя!»

По его словам, на первом этапе реализации проекта предполагается построить участок дороги соединяющий порты т.н. «Большой Одессы» (Одесского, Черноморского и Южненского) с Николаевским и Херсонским портами.

На строительство этих ста пятидесяти километров дороги придется потратить до двухсот миллионов долларов. Эти средства предполагается взять в кредит в одном из китайских банков.

Строительство начнется уже в следующем году и продлится около восемнадцати месяцев.

По мнению Виктора Довганя, строительство бетонной дороги, которая хотя и дороже асфальтовой, но горазда долговечнее и не предполагает весовых ограничений, станет "…лучшим логистическим решением!"

Вот только в чем смысл этого проекта и зачем соединять все порты Украины единой дорогой, так и осталось непонятным.

Ведь практически все эти порты имеют разную специализацию и каждый проводит перевалку грузов по собственным, специально для него разработанным схемам.