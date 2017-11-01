Брошенные как попало автомобили чуть не стоили человеку жизни

Как сообщает в соцсетях общественник Юроий Праздников, инцидент произошел накануне возле морского университета.

Там мужчина получил травму и у него лопнула вена на ноге.

Прохожие попытались помочь оспострадавшему остановить кровь и вызвали «Скорую помощь». Которая появилась уже через двенадцать минут. Но еще практически столько же времени у нее ушло, чтобы проехать один квартал от пересечения улиц Старопортофранковской и Торговой до места нахождения пострадавшего.

Причина заключалась в том, что на дороге стояли брошенные как попало автомобили студентов вуза, а единственный проезд перекрыл грузовик доставки.

В результате медики смогли оказать помощь человеку только через двадцать три минуты после вызова!» - отмечает общественник.

Правда, что помешало медикам выйти из застрявшего в заторе автомобиля и пройти сто пятьдесят метров , отделявших их от пострадавшего пешком, так и осталось непонятным.