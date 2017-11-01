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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Международный гуманитарный университет приглашает на День открытых дверей

Категория: Новости

Международный гуманитарный университет приглашает на День открытых дверей

Уважаемые абитуриенты и родители!

Международный гуманитарный университет готовит специалистов по следующим направлениям:
Правоведение, Международное право, Международные экономические отношения, Менеджмент, Экономика, Филология (перевод), Стоматология. Фармация,Технология лабораторной диагностики,  Дизайн, Кино и телеискусство, Компьютерная инженерия.
Подробнее о каждой специальности Вы сможете узнать на Дне открытых дверей Международного гуманитарного университета, который состоится 9 декабря в 12:00, по адресу: г. Одесса, ул. Фонтанская дорога 33.телефон: 719--88-38


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