Жители Одесской области не хотят служить в полиции. Ни за что…

Из ста двадцати свободных вакансий в партульной полиции Измаила удалось «закрыть» только восемь.

И это почти за полгода..

Как сообщает ИА «Трасса-95», начальник полиции Измаила роман Галкин отметил, что «…по непонятной причине местные жители не хотят идти работать ни в патрульную полицию, ни в правоохранительные органы вообще!»

Поэтому решить проблему острой нехватки сотрудников там намерены за счет приезжих, которых не только обеспечат общежитием, но и позволят работать «вахтовым методом». Почти как полярным нефтяникам.

Отметим, однако, что как уже неоднократно указывали эксперты, приезжие сотрудники полиции долгое время не могут исполнять свои обязанности на надлежащем уровне, поскольку не знают ни местности, ни ее характерных особенностей.

Кроме того, это, как правило, остро материально нуждающиеся люди, которые зачастую пытаются поправить свое материальное положение незаконными методами.