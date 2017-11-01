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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Из-за конфликта с отчимом 13-летняя школьница сбежала из дома на 3 дня

Категория: Новости

Из-за конфликта с отчимом 13-летняя школьница сбежала из дома на 3 дня

13-летняя школьница из Одесской области обиделась на родителей, сбежала из дому, села на фуру и уехала из региона, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Одесские копы отправились в Житомирскую область, куда ее отвез водитель фуры. Выяснилось, что девочка проживала в семье с родной матерью, отчимом и двумя сводными братьями. Из-за того, что мама не вступалась за дочь в ее конфликтах с отчимом, девочка решила пуститься в путешествие по Украине.

Как отметили одесские правоохранители, ее путешествие с дальнобойщиком продолжалось бы и дальше, если бы не их прибытие в Житомирскую область. Отметим также, что мать девочки заявила о ее пропаже лишь на третий день.

 



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