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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Трамп отказался стать человеком года Time

Категория: Новости

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил в своем твиттере, что отказался от титула "человек года" по версии журнала Time.

"Из Time позвонили сообщить, что меня ВОЗМОЖНО назовут "человеком года", как и в прошлом году, но мне придется дать интервью и согласиться на большую фотосессию. Я ответил, что это, возможно, мне не подходит, и отказался. В любом случае спасибо!", - написал он в твиттере.

Трамп отказался стать человеком года Time

Через некоторое время после публикации Трампа редакция журнала ответила ему, назвав высказывание президента некорректным: "Президент некорректно выразился о том, как мы выбираем человека года. Time не комментирует свой выбор до публикации номера, который выйдет 6 декабря".

Трамп стал "человеком года" по версии Time в декабре 2016 года. Тогда избранный президент был польщен и заявил, что быть на обложке журнала для него - "огромная честь".

 

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