Одесские полицейские, похоже, наконец, выяснили, кто разбил голову их «вождю»

По мнению следствия — это активист Игорь Резун. Сегодня он добровольно пришел в Приморский отдел полиции, чтобы пообщаться со следователем. При этом дальновидно прихватив с собой адвоката.

Судя по размещенному в соцсетях видео, его приняли исключительно учтиво, предложив «пообщаться со следователем, если у Вас есть время!»

Тем не менее, на основании имеющихся видеоматериалов, правоохранители, похоже, уверены, что камень, попавший в голову начальнику ГУНП Дмитрию Головину, бросил именно этот фигурант.

Однако, тем не менее, вопрос о мере пресечения вынесен на рассмотрение Приморского районного суда, который, по последней информации, назначил заседание на понедельник.

До этого времени Игорь Резун может считать себя совершенно свободным. Как он воспользуется этой свободой, станет ясно уже через два дня.

Отметим, что сам обвиняемый свою вину категорически отрицает. И, по его словам, не совершил и не совершал ничего противоправного.