Руководство полиции призвало активистов не провоцировать насилие

Автор: Александр Михайлов «Слово»
С таким обращением выступил начальник ГУНП Дмитрий Головин.
По его словам, «…в стране сложная ситуация и именно сейчас отдельные провокаторы пытаются раскачать ситуацию в городе!»
Поэтому общество не должно на это поддаваться.
Поэтому руководство ГУНП призывает активистов к мирному диалогу.
Что же касается недавней потасовки в Горсаду, в которой пострадали два десятка правоохранителей и лично Дмитрий Головин, которому разбили камнем голову, то он пообещал, что действиям экстремистов будет дана правовая оценка.
В то же время он предупредил, что «…камни, палки и пиротехника — это уже не мирный протест! И такие действия получат адекватную реакцию со стороны правоохранителей!»