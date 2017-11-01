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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Руководство полиции призвало активистов не провоцировать насилие

Категория: Новости


Руководство полиции призвало активистов не провоцировать насилие

С таким обращением выступил начальник ГУНП Дмитрий Головин.

По его словам, «…в стране сложная ситуация и именно сейчас отдельные провокаторы пытаются раскачать ситуацию в городе!»

Поэтому общество не должно на это поддаваться.

Поэтому руководство ГУНП призывает активистов к мирному диалогу.

Что же касается недавней потасовки в Горсаду, в которой пострадали два десятка правоохранителей и лично Дмитрий Головин, которому разбили камнем голову, то он пообещал, что действиям экстремистов будет дана правовая оценка.

В то же время он предупредил, что «…камни, палки и пиротехника — это уже не мирный протест! И такие действия получат адекватную реакцию со стороны правоохранителей!»

 



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