Второй пошел! Но обещал вернуться!

Приморский суд, рассматривая вопрос о мере пресечения для бывшего «правосека» Сергея Стерненко, таки отправил его в СИЗО. Причем на два месяца. Правда, в отличие от аналогичного решения, принятого накануне в отношении другого «национал-активиста» Демьяна Гангула, на сей раз с правом выхода под залог в размере 375 необлагаемых минимумов, что в денежном эквиваленте составляет около 609 тысяч гривен.

Напомним, что накануне Сергей Стерненко, узнав, что проходит фигурантом по делу, связанному с беспорядками и потасовкой в Горсаду, сам явился в Приморский отдел полиции, чтобы ответить на вопросы следствия.

Правда, прихватив с собой адвоката и сняв буквально на пороге отдела полиции обращение к общественности, в котором отметил, что его, вероятно, попытаются посадить. Хотя сам, судя по всему, не очень в это верил.

Однако Приморский суд, хотя и не без проблем, связанных, в частности, с необходимостью срочно найти переводчика с русского языка на украинский (потому, что Сергей Стерненко вдруг напрочь забыл язык, на котором до этого свободно изъяснялся), все-таки принял решение отправить его под стражу.

Впрочем, судя по всему, он пробудет в СИЗО недолго. Ведь судя по автомобилю, «прикиду» и финансовым возможностям своих «соучастников» внести залог для него вряд ли окажется проблемой.

Но особенность ситуации заключается в том, что решение данной проблемы для него сразу порождает другую.

Ибо в этом случае, фигуранту придется все время досудебного следствия быть, что называется, «тише воды», от чего за последние годы он напрочь отвык.

А в случае, если он хоть в чем-либо нарушит правила выхода под залог или во время ближайших двух месяцев окажется замешан в каких-либо очередных беспорядках, то пребывание под стражей для него станет безальтернативным.