В Одессе задержали «антиукраинского пропагандиста»

Сотрудники СБУ в Одессе задержали молодого человека, «занимающегося антиукраинской пропагандой».

По информации пресс-службы ведомства, гражданин занимался распространением в сетях антиукраинских постов, содержание которых брал на сайтах так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Теперь он обвиняется по статье 110 УК Украины «покушение на территориальную целостность страны», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос об определении задержанному меры пресечения.

Отметим, однако, что в последнее время силовые и правоохранительные органы нередко производят так называемую подмену понятий, выдавая «агитацию и выступления против действующей власти» за «антигосударственную деятельность».

А ведь согласно международному праву — это два совершенно разных понятия.