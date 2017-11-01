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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе задержали «антиукраинского пропагандиста»

Категория: Новости


В Одессе задержали «антиукраинского пропагандиста»

Сотрудники СБУ в Одессе задержали молодого человека, «занимающегося антиукраинской пропагандой».

По информации пресс-службы ведомства, гражданин занимался распространением в сетях антиукраинских постов, содержание которых брал на сайтах так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Теперь он обвиняется по статье 110 УК Украины «покушение на территориальную целостность страны», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос об определении задержанному меры пресечения.

Отметим, однако, что в последнее время силовые и правоохранительные органы нередко производят так называемую подмену понятий, выдавая «агитацию и выступления против действующей власти» за «антигосударственную деятельность».

А ведь согласно международному праву — это два совершенно разных понятия.



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