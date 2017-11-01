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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Взятый под стражу по решению приморского суда Сергей Стерненко может выйти на свободу уже в понедельник

Категория: Новости


Взятый под стражу по решению приморского суда Сергей Стерненко может выйти на свободу уже в понедельник

Обозначенный в судебном решении залог в размере чуть более 600 тысяч гривен пообещал внести за него лично губернатор Максим Степанов.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях. По его мнению, «… сумма залога категорически недопустима!»

При этом губернатор оговорился, что внесение им залога не означает, что он «…согласен со всеми действиями Сергея Стерненко. Об этом я ему говорил, как лично, так и публично!»

Отметим, что сумма залога за Сергея Стерненко почти в пять раз выше, чем за выход из-под стражи директора лагеря «Виктория» Петра Саркисяна, которая составила 128 тысяч гривен.



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