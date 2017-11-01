Одесская область стала центром полноценного круглогодичного туризма

Именно такую позицию отстаивает управление туризма областной государственной администрации.

При этом там «кивают» на развитие делового, гастрономического, культурного и оздоровительного туризма.

Однако, по мнению экспертов, на самом деле ситуация отнюдь не столь радужна.

Ведь, по их мнению, Одесскому региону в области делового туризма так и не удалось в полном объеме подхватить «эстафетную палочку» у Крыма, а гастрономический туризм все еще воспринимается, как сугубо сопутствующий вид туристической деятельности. Что же до оздоровительного туризма, то его развитие сдерживается сравнительно небольшим числом сохранившихся профильных круглогодичных здравниц и и тем, что их техническое состояние в ряде случаев оставляет желать много лучшего. А сервис явно не соответствует стоимости пребывания.

Поэтому Одесский регион все еще остается скорее центром сезонного, а не круглогодичного туризма.

Впрочем, в этом качестве Одесский регион в течение последних нескольких лет является безусловным лидером в стране.