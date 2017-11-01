Отправленный под стражу «национал-активист» Сергей Стерненко прямо в зале суда угрожал не только судье, но и… Президенту!

Как он публично заявил после оглашения судебного решения, судья Виктор Иванов принял в его отношении «…заведомо неправомочное решение, лишив свободы невиновного человека».

Поэтому, «…когда к власти придут истинные патриоты, то нужно поднять все такие дела и всех, кто их готовил и принимал заведомо неправомочные решения привлечь к ответственности!»

При этом Сергей Стерненко не ограничился угрожающими заявлениями в адрес правоохранителей и судей. Он прямо заявил, что «…если дела так пойдут и дальше, то Петра Алексеевича ожидает судьба Виктора Федоровича».

Напомним, что накануне решением Приморского суда Сергей Стерненко был отправлен в СИЗО сроком на два месяца. Правда, с возможностью выхода под залог в размере чуть более шестисот тысяч гривен.