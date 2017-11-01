Польские националисты предложили украинскому руководству «пойти на мировую»?

Инициативу озвучил известный польский политолог и публицист Анджей Краевский.

По его словам, для нормализации отношений между двумя нациями нужно все лишь, чтобы Украина провела, своего рода, ребрендинг героизации.

И вместо публичного почитания таких деятелей, как Бендера и Шухевич, которые вызывают стойкое отторжение в польском обществе, подняла бы пьедестал памяти, скажем Симона Петлюру. Который в 1920 году объединил силы УНР с польскими войсками во время похода на Киев, и генерала Марко Безручко, который в том же 1920 годку руководил защитой от Красной Армии города Замостье.

Отметим, однако, что для многих убежденных украинских националистов и явно симпатизирующих им представителей всех ветвей нынешней власти подобный ребрендинг неприемлем.

Поскольку, с одной стороны, они не собираются отказываться от почитания Бандеры и Шухевича, которых считают чуть ли не главными национальными героями, а с другой, не могут простить Петлюре, что тот, вступая в союз с Пилсудским, якобы согласился передать Польше часть западноукраинских земель.

Так что, по всей вероятности, польская подача на украинском поле принята не будет.