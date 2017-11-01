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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Церковники Швеции отказались считать бога мужчиной

Категория: Новости

Церковники Швеции отказались считать бога мужчиной

Лютеранская Церковь Швеции предложила священникам использовать в обращении к богу гендерно-нейтральные выражения. Как сообщает The Guardian., им рекомендовано воздержаться от слов «Господь» и «он», используя нейтральное «бог».

Рекомендация вступит в силу с 20 мая 2018 года.

Глава шведской церкви, женщина-архиепископ Антье Якелен, возглавляет ее с 2014 года. «С точки зрения теологии, бог выше наших гендерных определений, бог — не человек», — сказала она.

Доцент теологии Лундского университета Кристер Палмблад раскритиковал это решение и заявил, что оно подрывает учение о Святой Троице и репутацию Церкви Швеции среди других христианских церквей



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