Церковники Швеции отказались считать бога мужчиной

Лютеранская Церковь Швеции предложила священникам использовать в обращении к богу гендерно-нейтральные выражения. Как сообщает The Guardian., им рекомендовано воздержаться от слов «Господь» и «он», используя нейтральное «бог».

Рекомендация вступит в силу с 20 мая 2018 года.

Глава шведской церкви, женщина-архиепископ Антье Якелен, возглавляет ее с 2014 года. «С точки зрения теологии, бог выше наших гендерных определений, бог — не человек», — сказала она.

Доцент теологии Лундского университета Кристер Палмблад раскритиковал это решение и заявил, что оно подрывает учение о Святой Троице и репутацию Церкви Швеции среди других христианских церквей