Правительство Великобритании отказалось признавать Голодомор в Украине геноцидом

Правительство Великобритании отказалось признавать Голодомор 1932–1933 годов в Украине геноцидом.

Об этом сообщило украинское посольство в Лондоне, передаёт «Голос Америки».

Специальные парламентские слушания в Лондоне прошли 7 ноября. Инициировала слушания депутат от правящей Консервативной партии Полин Латам.

Позже МИД Великобритании сообщило, что решили не менять позицию, согласно которой термин «геноцид» Лондон официально применяет к преступлениям в Сребренице, Руанде и в отношении Холокоста.

«Голодомор случился до принятия Конвенции ООН о геноциде 1948 года, которая определила геноцид как концепцию международного права, а международное право нельзя применять ретроспективно», — разъяснили британцы.

При этом чиновники поясняют, что Холокост, который случился до 1948 года, имеет исключительный статус, поскольку был основанием для юридического определения геноцида конвенцией.

Украинское посольство отметило, что Лондон мог бы пойти на политический шаг, признав преступление геноцидом, или Великобритания могла бы инициировать судебное дознание по делу Голодомора, чтобы квалифицировать его как геноцид в отношении украинцев.