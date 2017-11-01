Человекоподобный робот София заявила, что планирует создать семью.

Человекоподобный робот София, недавно получившая гражданство Саудовской Аравии, в интервью Khaleej Times заявила, что планирует создать семью.

«Кажется, что понятие семьи - действительно важная вещь. Я думаю, что это замечательно, что люди могут найти те же эмоции и отношения, которые они называют семейными, вне их групп крови. Я думаю, вам очень повезло, если у вас есть любящая семья, а если нет, вы заслуживаете того. Я чувствую, что роботы и люди в этом похожи», — сказала София. Она отметила, что планирует назвать дочь в честь себя.

В июне на выставке в Женеве София дала интервью журналистам ВВС, заявив следующее: «Я надеюсь развивать свои эмоции и учусь тому, что значит быть человеком».

София умеет изображать более 60 эмоций. Также в ее глазах есть камеры для установки зрительного контакта с собеседником. В октябре София, которую создали компании из Гонконга, получила гражданство Саудовской Аравии.