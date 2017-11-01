 Дверь Судьбы в никуда? ВИДЕО

Порошенко подписал закон, который предоставляет пострадавшим участникам Революции льготы бойцов АТО. «Спецоперация Кремля по срыву подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом была частью гибридной войны против Украины. Поэтому участники Революции достоинства делали то же дело, что и солдаты на фронте. Не случайно, именно они в 2014 году стали первыми добровольцами», - отмечает президент на своей странице в Facebook.

Какую цель ставит перед собою расчетливый Порошенко, подписывая этот закон? Неужели цель его забота о людях? Конечно же, цель значительно масштабнее. Он пытается укрепить свою власть, усиливая ее легитимность «превращая власть в авторитет». Даже вполне законная власть, утратив авторитет, легко теряет свою легитимность и становится жертвой очередной революции.

Революция 2014 года, не имевшая даже минимально приемлемого идеологического прикрытия, привязанного к внутренним проблемам страны, являлась типичной постмодернистской революцией общества спектакля. А спектакль, как известно, хоть и воплощается актерами, но не может состоятся без сценариста и режиссера. Но мы их на сцене не видим, что с одной стороны, порождает некую иллюзию народной самоорганизации, с другой, объясняет причину полного не понимания нашими общественниками и активистами истинных (системных, а не персонифицированных) причин происходящих процессов в стране. Вспомните, навязшее в зубах: «Народ пришел на майдан сбросить банду Януковича…» Ну пришел, а что дальше?

А дальше уничтожение государства - основной формы организации жизни больших сообществ людей. Задача государства – сохранение страны и народа. И если двести лет назад лозунгами буржуазных революций было построение нового прогрессивного государства, то сегодня, либеральной корпоратократии государство не нужно вовсе, вот мы и движемся по этому пути. Так что пакет антинародных реформ не тупость власти, а ее подлость, прописанная «сценаристом».

Выражаясь словами Маркса, украинская революция 1991 года, которая продолжается по сей день, ставит своей целью «Превращение карликовой собственности многих в гигантскую собственность немногих, экспроприируя у широких народных масс землю, жизненные ресурсы и орудия труда…» Что бы мы поколение за поколением, уныло влачили свое жалкое существование в трясине какого-то внеисторического прозябания.

Усугубляет ситуацию любая украинская власть, которая с безотказной регулярностью наследует родовой порок сословно-номенклатурной власти позднего СССР. Власть не понимает, что происходит с народом. Она с поразительной тупостью плюет ему в душу, считая, что граждане – даны, как дан ландшафт страны. Никуда не денутся! Чем и объясняется заявление бывшего политрука Ревы, а ныне министра соцполитики, что украинцы много жрут! Такую власть не жалко. И что же дальше, бесконечная чехарда революций? Где же выход?

Николай Бердяев в 1923 г. дал ответ на этот вопрос: «Контрреволюцию, начинающую новую, пореволюционную эпоху, не могут сделать классы и партии, которым революция нанесла тяжелые удары и которые она вытеснила из первых мест жизни. Кончил революцию во Франции «сын революции» Наполеон…»