Новому вице-мэру «подрезали крылья»?

Назначенная на пост вице-мэра директор департамента финансов Светлана Бедрега (уже в третий раз!) будет курировать только здравоохранение и социальную политику, а также деятельность КП «Одесфарма».

Такое распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов.

Что же кается вопросов культуры, туризма и управления по делам детей, которые так же курировала уволившаяся с долженности вице-мэра после трагедии в детском лагере «Виктория» Зинаида Цвиринько, место которой заняла Светлана Бедрега, то эти полномочия возложены на другого вице-мэра – Павла Вугельмана.