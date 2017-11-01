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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Новому вице-мэру «подрезали крылья»?

Категория: Новости


Новому вице-мэру «подрезали крылья»?

Назначенная на пост вице-мэра директор департамента финансов Светлана Бедрега (уже в третий раз!) будет курировать только здравоохранение и социальную политику, а также деятельность КП «Одесфарма».

Такое распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов.

Что же кается вопросов культуры, туризма и управления по делам детей, которые так же курировала уволившаяся с долженности вице-мэра после трагедии в детском лагере «Виктория» Зинаида Цвиринько, место которой заняла Светлана Бедрега, то эти полномочия возложены на другого вице-мэра – Павла Вугельмана.



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