 
Информация к новости
  • Просмотров: 37
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Украина вошла в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности

Категория: Новости

Украина вошла в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности

Украина вошла в список стран с самым высоким уровнем организованной преступности. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного специалистами Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Согласно рейтингу, Украина занимает 113-е место в перечне из 137 стран с оценкой 3,9. В группе стран с самым высоким уровнем организованной преступности Украина оказалась рядом с государствами Южной, Латинской Америки и Африки. Рейтинг возглавили Сальвадор, Гондурас и Венесуэла.

В ВЭФ посчитали, что наименьшее влияние организованная преступность имеет в Финляндии, Норвегии и Омане.

Отмечается, что специалисты составляли рейтинг на основе данных за 2015-2016 гг. Странам выставлялись оценки от 1 до 7, где 1 - значительное влияние организованной преступности на бизнес, 7 - отсутствие влияния.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 