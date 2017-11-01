В Одессе состоялась презентация книги о Вере Холодной «Запах ладана»

Во Всемирном клубе одесситов состоялась презентация романа под названием «Запах ладана», приуроченная ко 125-летию со дня рождения Веры Холодной.

Автор книги — полтавчанин, историк кинематографа Сергей Гавриленко, обозначивший её жанр как «роман-реквием»: жизнь и судьба талантливой актрисы были яркими, но трагичными. Успев сняться в многочисленных фильмах и приобрести мировую славу, Вера Холодная умерла слишком рано — в 26 лет.

«Запах ладана» — вторая книга в задуманной автором трилогии. Так, уже вышел в свет «Человек с Преображенской»: книга посвящена Иосифу Тимченко — создателю первого в мире прототипа киноаппарата, основанного на оригинальном скачковом механизме прерывистого движения изображений. Кроме того, Сергей Гавриленко работает над написанием истории создания и возникновения старейшего в Одессе кинотеатра «Кино Уточкино».

В презентации приняли участие режиссёр снимающегося сейчас фильма о Вере Холодной Игорь Козлов-Петровский, а также актриса, играющая роль Холодной, Нелли Нечаева. Кроме того, был показан тизер фильма, и состоялась демонстрация работы единственного в мире воссозданного Сергеем Гавриленко аппарата Тимченко, который отправился в музей Одесской киностудии.