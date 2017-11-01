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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе стартовали «16 дней без насилия»

Категория: Новости


В Одессе стартовали «16 дней без насилия»

Акция с таким названием стартовала 25 ноября и продлится до 10 декабря.

По информации областной администрации, целью акции является воспитание в обществе нетерпимости к любому проявления насилия.

В эти дни повсеместно будут проводиться лекции и тренинги, касающиеся недопустимости толерантного отношения к насилию.

Впрочем, по мнению вице-губернатора Сергея Колебошина, необходимо добиться того, чтобы «…борьба с любыми формами насилия продолжались не шестнадцать, а триста шестьдесят пять дней в году!»



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