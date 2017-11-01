 
Информация к новости
  • Просмотров: 132
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

К новогодним праздникам в Одессу будут введены дополнительные поезда

Категория: Новости


К новогодним праздникам в Одессу будут введены дополнительные поезда

По информации «Укрзалізниці», временно будут запущены новые поезда по маршрутам – «Одесса-Киев», «Одесса-Львов» и «Одесса-Днепр».

Самым продолжительным будет львовское направление. Там дополнительный поезд будет функционировать с 22 декабря по 7 января.

Немногим менее продолжительным будет днепровское направление – с 24 декабря до 7 января.

Ну а самым кратким будет столичное направление. Здесь дополнительный поезд будет функционировать лишь с 30 декабря по 1 января.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 