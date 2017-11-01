Дело о Лощиновской трагедии будет рассматривать Приморский суд

Апелляционный суд Одесской области удовлетворил представление председателя Малиновского райсуда Одессы Леонида Личмана об изменении подсудности и передаче дела Михаила Чеботаря, обвиняемого в убийстве 9-летней девочки, в другой суд.

Обвиняемый Чеботярь и его защитник ходатайствовали о рассмотрении дела судом присяжных. Коллегия Малиновского суда данное ходатайство удовлетворила и постановила назначить дело к рассмотрению судом присяжных в составе двух профессиональных судей и трёх присяжных. Но Малиновский суд не смог сформировать состав суда из–за нехватки присяжных (по этой же причине дело «стрелка из Bellini передали в Киевский суд).

Так, в представлении суда указано, что Одесский облсовет утвердил список присяжных, которые имеют право осуществлять правосудие в Малиновском суде лишь в количестве пяти человек, чего недостаточно для определения состава суда присяжных автоматизированной системой. Согласно ч. 1 ст. 385 УПК Украины автоматизированная система должна определить семерых присяжных, из числа которых суд отберёт трёх основных и двух запасных присяжных, которые и будут осуществлять правосудие.

Апелляционный суд принял решение направить дело Михаила Чеботаря в Приморский районный суд Одессы, поскольку там сформирован состав суда присяжных в количестве 18 человек.

Таким образом, Приморский суд станет четвёртым судом, которому предстоит рассматривать данное производство. Изначально, в конце декабря 2016 года, обвинительный акт в отношении Михаила Чеботаря был направлен в Измаильский горрайсуд, но он не смог сформировать коллегию судей. Материалы были переданы в Киевский райсуд Одессы, который после нескольких возвратов обвинительного акта прокуратуре и самоотводов судей также не смог сформировать коллегию. Далее дело было направлено для рассмотрения в Малиновский районный суд Одессы, который, как уже известно, не смог сформировать состав суда присяжных. Теперь обвинительный акт направлен для рассмотрения в Приморский районный суд Одессы.

Напомним, 22-летнего Михаила Чеботаря обвиняют в изнасиловании и убийстве (ч. 4 ст. 152, пп. 2,9 ч. 2 ст. 115 УК Украины) 9-летней жительницы села Лощиновка Измаильского района. Тело девочки было обнаружено в лесополосе вблизи села 27 августа 2016 года. В тот же день был задержан подозреваемый – местный житель ромской национальности. 29 августа 2016 года ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. С тех пор Чеботарь содержится под стражей. В условиях СИЗО состояние здоровья Михаила Чеботаря ухудшилось, в марте у него диагностирована открытая форма туберкулёза.