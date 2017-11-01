Стоимость проезда в одесских маршрутках может подорожать. Причем скоро!

На сегодняшний день на одесских маршрутках стало буквально некому работать.

Об этом было доложено в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Как сообщил председатель «Ассоциация автомобильных перевозчиков в Одесской области» Валерий Новиков, из 1096 единиц маршрутных автобусов реально на маршруты ежедневно выходят только около 800. «И пассажиры это почувствовали!»

При этом, по его словам, уже появились отдельные направления, на которых транспорта, по сути, нет вообще.

Основная причина тому — нехватка водителей, которые массово выезжают для трудоустройства в страны Восточной Европы. И, в первую очередь — в Польшу.

Кроме того, с учетом постоянного повышения цен на горючее уровень рентабельности перевозок критически сократился.

В связи с этим транспортники не видят другого выхода, кроме повышения тарифа на проезд, который, по их подсчетам, на начало мая нынешнего года составлял уже 7,23 гривны.

И, как отметил городской голова Геннадий Труханов, город понимает проблему.

«Нам известно, что на сегодняшний день стоимость одного километра проезда у нас самая низкая из всех городов-миллионников страны».

Поэтому, по его словам, городские власти готовы рассматривать предложения транспортников, но только при условии предоставления экономически обоснованных данных. Но только при гарантии качественного предоставления услуг. «Чтобы автобусы были в хорошем состоянии, чистые, и в обязательном порядке ими управляли подготовленные водители!»

Он так же пообещал, что эти вопросы рассмотрит и профильная депутатская комиссия.

Отметим, что как правило, такие действия непосредственно предшествуют повышению тарифов на проезд.