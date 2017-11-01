Нынешний год стал рекордным в процессе ликвидации убыточных Коммунальных предприятий

Такую информацию огласил в ходе аппаратного совещания директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин.

По его словам, «...из числа коммунальных предприятий, которые были определены под ликвидацию еще в 2013 году, В 2015 году было ликвидировано восемь, в 2016-пятнадцать, а за девять месяцев 2017 года - уже двадцать семь!»

Кроме того, по тридцати двум КП проводятся мероприятия по ликвидации.

Однако этот процесс тормозит отсутствие необходимой документации в ряде таких предприятий, ошибки в документах, предоставленных судебными инстанциями, а также наличие задолженности, общий показатель которой составляет около шестнадцати миллионов гривен.

В связи с этим городской голова Геннадий Труханов распорядился подготовить отчет по ситуации на каждом таком предприятии и выработать меры по решению возникших проблем.