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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Новые троллейбусы уже отправлены в Одессу из Белоруссии. Но простаивают на границе.

Категория: Новости


Новые троллейбусы уже отправлены в Одессу из Белоруссии. Но простаивают на границе.

Об этом в ходе аппаратного совещания рассказал городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, часть из сорока семи новых современных низкопольных троллейбусов, закупленных муниципалитетом на средства кредита ЕБРР, уже поставлены предприятием «Белкоммунмаш», но их не пропускают через границу.

По словам мэра «…там возникли определенные правовые вопросы, решение которых мы стараемся ускорить!»

Отметим, что очередное заседание суда по этому вопросу назначено уже на 30 ноября.

Поэтому мэр выразил надежду, что скоро новые троллейбусы таки поступят в Одессу и смогут выйти на маршруты.

 



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