14-летний вооружённый сын нардепа от Радикальной партии Олега Ляшко ограбил продуктовый магазин

14-летний сын народного депутата Украины от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления продуктовый магазин в Оболонском районе Киева.

Об этом УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах, не став разглашать подробности.

Народный депутат на своей странице в Facebook подтвердил эту информацию и извинился за поступок своего сына.

«У меня в семье беда. Мой сын 14 лет попал в плохую компанию и совершил серьёзное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды. Слава Богу, все живы, пройдёт следствие, виновные понесут ответственность без исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне», — написал Попов.