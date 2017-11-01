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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

14-летний вооружённый сын нардепа от Радикальной партии Олега Ляшко ограбил продуктовый магазин

Категория: Новости / Происшествия

14-летний вооружённый сын нардепа от Радикальной партии Олега Ляшко ограбил продуктовый магазин

14-летний сын народного депутата Украины от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления продуктовый магазин в Оболонском районе Киева.

Об этом УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах, не став разглашать подробности.

Народный депутат на своей странице в Facebook подтвердил эту информацию и извинился за поступок своего сына.

«У меня в семье беда. Мой сын 14 лет попал в плохую компанию и совершил серьёзное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды. Слава Богу, все живы, пройдёт следствие, виновные понесут ответственность без исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне», — написал Попов.



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