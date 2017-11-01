Саакашвили: Будем «экспроприировать у экспроприаторов»

Лидер украинской партии «Рух новых сил», экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что продумал механизм возвращения средств, выведенных олигархами в офшоры.

Такое заявление он сделал в ходе телемоста «Успешная Украина». По словам бывшего президента, Грузия когда-то жила за счёт «экспроприации у экспроприаторов».

«Мы заставили их принести обратно деньги. Без этого не обойдётся… Тогда мы ничего не сможем сделать, мы должны забрать. Но это должно быть ограничено по времени и это должно быть ограничено олигархами, крупными латифундистами и плюс бывшими высокими должностными лицами, естественно», — заявил Саакашвили.

По его мнению, если олигарха просто посадить в тюрьму, то он из комфортной камеры будет управлять «своими депутатами, своими телевидениями, своими деньгами и остальным».

«Лучше пусть он будет нам на улице, но без всех этих средств… С точки зрения государства», — заключил бывший грузинский лидер.