В китайском портовом городе прогремел мощный взрыв

По меньшей мере два человека погибли и десятки были ранены от взрыва в портовом городе Нинбо на востоке Китая. Инцидент произошел на фабрике около 9 утра (3 ночи по Киеву). Взрывная волна разрушила некоторые прилегающие здания.

Государственные СМИ сообщают, что минимум 30 человек доставили в больницу. На видео с места происшествия видно, как спасатели выносят пострадавших. По данным местных властей, по меньшей мере двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Полиция говорит, что причины взрыва расследуют.

Нинбо - это крупный международный порт. Город известен своей автомобилестроительной промышленностью, в частности заводом Geely.

По данным СМИ, взрыв произошел в индустриальном районе. Жилые здания, которые разрушились возле эпицентра, стояли пустые - их как раз планировали сносить.

В радиусе 1 километра от взрыва в зданиях вылетели стекла.

Источник ВВС