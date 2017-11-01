Из сорока проектов общественного бюджета на сегодняшний день реализованы только пять

Такие данные привела в ходе совещания в горсовете директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, общая сумма, которая была выделена на эти проекты составляет 3.5 миллионов гривен.

Еще шестнадцать проектов находятся на разных стадиях реализации.

Отметим, что общая сумма, выделенная на реализацию всех сорока проектов, составляет 99,5 миллионов гривен. А до конца года остается чуть более месяца…

Добавим, что ранее Светлана Бедрега сообщала, что согласно предварительным расчетам, до конца финансового года будет выполнено 70% проектов общественного бюджета.