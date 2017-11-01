Губернатор сдержал обещание и внес залог за задержанного на два месяца за активное участие в беспорядках в Горсаду Сергея Стерненко

Копию платежки Максим Степанов разместил на своей странице в Facebook.

При этом он отметил несколько своих принципиальных позиций.

«Во-первых, это моя человеческая реакция на несправедливость. 600 тысяч залога для того, кто бросался на полицию и 128 тысяч залога для того, по чьей вине загублены жизни в «Виктории».

Во-вторых, еще раз подчеркиваю, что не поддерживал и не поддерживаю радикализм форм протеста в этой изначально мирной акции. Но отлично понимаю, что стало поводом для таких действий. Повод - возмутителен, протест - адекватен, форма протеста - недопустима.

В-третьих, считаю полицию гарантом безопасности и категорически не согласен с критикой в ее адрес в ситуации вокруг Летнего театра.

В-четвертых. сделаю все, чтобы Летний театр стал неотъемлемой частью Горсада. Основатели Одессы дарили городской сад городу не для наживы бесчестных дельцов.

Я хочу, чтобы каждый гражданин чувствовал, что живет в справедливом государстве!»