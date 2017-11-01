Правоохранители начали сплошную проверку перевозчиков

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

По его словам, «…на прошлой неделе на предмет соблюдения правил дорожного движения были проверены все перевозчики. Составлено пятьдесят три протокола. Основным нарушением является нарушение правил посадки и высадки пассажиров.»

Отметим, что штраф за это составляет всего 250 гривен.

При этом, как выяснил наш корреспондент, чиновники и транспортники явно по-разному понимают данную ситуацию.

По мнению городских чиновников, проводить посадки и высадку пассажиров нужно только в строго отведенных для этого местах, т.е. на остановках.

А перевозчики резонно возражают, что такой подход практически обнуляет само понятие «маршрутное такси». Которое может проводить эти операции по требованию самих пассажиров везде, где это не запрещено соответствующими знаками и отдельными правилами.