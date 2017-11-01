За выходные в Украине подорожали бензин и дизтопливо

В Украине цены на бензин и дизельное топливо выросли до 60 коп. за один литр по состоянию на понедельник, 27 ноября. Об этом пишет Enkorr, ссылаясь на данные консалтинговой группы "А-95".

В частности, средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 3 коп./л – до 26,95 грн/л и до 27,68 грн/л соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 5 коп./л – до 28,81 грн/л.

Стоимость дизтоплива по состоянию на 27 ноября составила 25,45 грн/л (+2 коп./л).

В консалтинговой группе "А-95" отметили, что на станциях сети SOCAR все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 – до 28,99 грн./л, А-95 – до 29,99 грн./л, А-95+ – до 30,99 грн./л, ДТ– до 27,49 грн/л.

На 50 коп./л все виды топлива подорожали в сети Luxwen: А-92 – до 26,99 грн./л, А-95 – до 27,99 грн/л, ДТ – до 25,99 грн./л.

Такие сети, как UPG, "Параллель", "БРСМ-Нафта", KLO, Glusco, "Нефтек" и "Катрал", повысили цены на 0,03-0,60 грн./л.

По данным мониторинга цен, проведенного специалистами, на ценовые котировки бензина и дизтоплива в Украине повлияли рост цен на нефтепродукты в Европе и ослабление курса гривны к иностранным валютам.