АЭС Украины в режиме продленного срока эксплуатации - безопасны?

АЭС Украины стареют

Как информирует сайт Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", на Украине четыре атомные электростанции: Запорожская, Южно-Украинская, Ровенская, Хмельницкая, у которых суммарно 15 энергоблоков (ЭБ). Семь блоков уже отслужили свой 30-летний проектный ресурс и прошли специальный ремонт для продления сроков эксплуатации. В результате работа одних энергоблоков продлена на 10 лет, других - на 20. Сейчас, по информации сайта "Энергоатом", к продлению срока эксплуатации готовят 3-й блок на РАЭС.

Ирина Головко

Руководитель отдела энергетики общественной организации "Экодействие" ("Екодія". - Ред.) Ирина Головко в интервью DW объяснила обостренное внимание к таким энергоблокам тем, что это "не простые текущие ремонты, а приведение в обновленное состояние ядерных блоков, разработанных в 70-е годы прошлого века, рассчитанных на 30 лет работы и уже исчерпавших свой проектный ресурс".

По словам Головко, "Экодействие" начала изучать безопасность украинских реакторов с 2011 года. Тогда на Южно-Украинской АЭС продлили работу блока №1, а спустя четыре года - блока №2. Под контроль экологов попала правительственная Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности всех энергоблоков украинских АЭС, работы по которой финансировал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и "Энергоатом".

Продленный срок службы и безопасность

По словам эксперта, когда Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯР), которая выдает лицензии на продление эксплуатации, разрешала работу 1 и 2 блоков ЮУАЭС, не все мероприятия по повышению безопасности, расписанные и согласованные самой же ГИЯР как необходимые, были закончены.

"Если сначала регулятор обязывает исполнителя сделать некий объем работ, а потом меняет свое решение, - говорит Ирина,- то возникает большой вопрос: а действительно ли в этой программе все нужно было делать именно так, как предписывали сначала? И можно ли эти реакторы считать безопасными именно сейчас, когда на них не завершен некий участок запланированных работ?".

Недоделки в документах?

По словам эколога, речь не только о блоках на ЮУАЭС. Ведь первоначально программа повышения уровня безопасности энергоблоков украинских АЭС предусматривала завершение всех работ до конца 2017 года. Но в 2015 году правительство Украины перенесло конечный срок реализации всех мероприятий по этим блокам в конец 2020 года, говорит Ирина.

Григорий Плачков

В своем интервью DW руководитель ГИЯР Григорий Плачков соглашается, что в их лицензиях действительно есть пункты, которые "Энергоатому" необходимо доделать. Но уверяет, что работа продленных блоков безопасна для населения и окружающей среды.

"Скажу как инженер, что в железе все сделано, недоделаны были документы, - рассказывает руководитель ГИЯР. - Лицензия все равно выдается на какой-то срок. Если "Энергоатом" что-то не выполнит, мы имеем права аннулировать лицензию. Но он всегда свои обязательства выполнял. Я хорошо понимаю экологов после Чернобыля и Фукусимы. Но поверьте, наше законодательство очень жесткое в плане радиационного контроля и безопасности реакторов. В прошлую зиму "Энергоатом" вытянул всю страну, вырабатывая до 65 процентов электроэнергии страны, в том числе на блоках с продленной эксплуатацией".

АЭС работают очень интенсивно, но хорошо ли это?

Учитывая опыт прошлого года, Григорий Плачков полагает, что и в этот зимний период на атомщиков ляжет львиная доля выработки энергии. В тоже время столь интенсивная эксплуатация атомных энергоблоков настораживает экологов. Согласно официальному сайту ГИЯР, с начала 2017 года произошло 13 нарушений работы энергоблоков в системе АЭС Украины. Но, как сообщает сайт, они не были критическими, выход радиоактивных веществ не превышал нормы. DW поинтересовалась у ГИЯР, связаны ли эти нарушения с проблемами, о которых говорят экологи?

"Эти поломки не связаны с ядерными установками", - отвечает Григорий Плачков. По его словам, по международной шкале, которой руководствуется ГИЯР, таких поломок - ноль. "Есть вопросы изношенности электротехнического оборудования, работающего еще с 80-х годов - трансформаторы, насосы. Но это вопрос к "Энергоатому". Не наша функция указывать эксплуатирующей организации, как вести хозяйство. Наша задача - только безопасность", - заключает Плачков.

Запас мощности не вечен

По словам Григория Плачкова, в советские времена закладывался очень большой запас для усовершенствования энергоблоков. Каждые 10 лет проводится комплексная проверка их безопасности, независимо от конца срока их эксплуатации. "Требования к безопасности постоянно возрастают, и когда дойдем до следующего срока продления - посмотрим. Не исключаю, что блоки нужно будет останавливать полностью", - делится мнением эксперт.

Сегодня же экспертным выводам ГИЯР можно полностью доверять, полагает Плачков. Ведь их работа контролируется и Западноевропейской ассоциацией ядерных регуляторов (WENRA), и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), чья конвенция о ядерной безопасности вступила в силу в 1998 году и на Украине.

Но, по мнению Ирины Головко, в данном случае атомщики оценивают работу атомщиков. "Независимой оценки, которую бы проводили не-проядерные структуры - нет. МАГАТЭ создавалась для продвижения ядерной энергетики. И в этом проблема не только для Украины. Мы же видим, что случилось на Фукусиме, а там проводились регулярные проверки МАГАТЭ", - заключает Ирина.

источник DW