Украинскому журналисту, фигуранту "шпионского дела" в Беларуси предъявили обвинение

Павла Шаройко, работавшего в Беларуси собкором "Украинского радио", обвиняют в "госизмене и шпионаже".

Гражданину Украины Павлу Шаройко, работавшему в Беларуси собкором "Украинского радио", предъявлены официальные обвинения по статье 258-й уголовного кодекса - о "государственной измене и шпионаже". Об этом сообщил представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин, слова которого цитирует в понедельник, 27 ноября, агентство БелаПАН.

Вынесены ли обвинения другому фигуранту этого дела - белорусу, имя которого не называется, не уточняется.

Признался в разведдеятельности

По данным СМИ, Шаройко был задержан у ворот посольства Украины в Беларуси. В результате разразившегося шпионского скандала Минск объявил персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Его выслали из Беларуси и обвинили в "координации разведывательной деятельности".

Павла Шаройко содержали в следственном изоляторе КГБ. На брифинге 20 ноября Дмитрий Побяржин утверждал, что задержанный сознался в шпионаже. Во время обыска у него якобы обнаружены "копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр".

Шаройко окончил в 1992 году Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военная журналистика", проходил службу в главном управлении разведки Минобороны Украины в должности начальника пресс-службы. В 2009 году был уволен по состоянию здоровья, затем работал в украинских СМИ, в том числе корреспондентом в Беларуси.

Источник DW